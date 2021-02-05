Стала известна дата проведения первого турнира Bellator в 2021 году

Первый турнир MMA-промоушена Bellator в новом, 2021 году состоится 9 апреля.

Ивент примет город Анкасвилль (штат Коннектикут, США). Об этом информирует MMAFighting.

Изначально первый турнир Bellator в 2021-м должен был состояться в феврале, но возобновление боев по неназванным причинам пришлось отложить.

Напомним, что в 2020 году промоушен провел 18 турниров. В 2021-м планируется организовать от 22 до 26 турниров.

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