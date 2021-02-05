Неймар: не особо слежу за АПЛ

Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар высказался об Английской премьер-лиге (АПЛ).

Бразилец признался, что редко смотрит матчи одного из ведущих чемпионатов Европы.

«Я не особо слежу за Премьер-лигой, но слышал, что там много физического контакта и единоборств во время матчей. Хотя во Франции тоже много борьбы!» — цитирует Неймара Daily Mail.

Стоит отметить, что на этой неделе нападающий согласился продлить соглашение с «ПСЖ». Его действующий контракт с парижанами рассчитан до 2022 года.

Ранее Моуринью впервые в карьере проиграл подряд два домашних матча в чемпионате.