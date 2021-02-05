«Рейнджерс» победил «Вашингтон» благодаря передачам Панарина и шайбе Бучневича

«Нью-Йорк Рейнджерс» одолел «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу команды из Нью-Йорка.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин записал на свой счет две голевые передачи, а еще один российский форвард Павел Бучневич забросил шайбу.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин также отличился в этом матче, оформив гол.

Ранее сообщалось, что «Филадельфия» Проворова проиграла «Бостону» в матче НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 4:2

1:0 — Строум (Фокс, Панарин), 01:41;

2:0 — Битетто (Руни), 29:15;

2:1 — Хагелин (Хэтэуэй, Сгарбосса), 38:57;

3:1 — Строум (Панарин, Какко), 47:55;

3:2 — Овечкин, 51:01;

4:2 — Бучневич, 59:33.