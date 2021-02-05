Моуринью — на вопрос о Бэйле: вы не заслужили ответ

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью в резкой форме отказался отвечать на вопрос о валлийском нападающем Гарете Бэйле.

В матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Тоттенхэм» на своем поле проиграл «Челси» со счетом 0:1. Бэйл на поле не появился.

«Я спросила Жозе, почему он не выпустил Бэйла на поле. Он ответил: «Хороший вопрос, но ответ вы не заслужили», — заявила журналистка в своем Twiiter.

Примечательно, что в последующих послематчевых интервью Моуринью все же высказался насчет нападающего. Он отметил, что Бэйл сильно старается, как и вся команда.

Ранее сообщалось, что «Челси» переиграл «Тоттенхэм» в матче АПЛ.