Норвежский лыжник рассчитывает на медаль на ЧМ из-за «своей тупости»

Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю в рамках подготовки к чемпионату мира — 2021 поделился мыслями о своих шансах на медаль, передает NRK.

На прошлом мировом первенстве норвежец стал победителем на дистанции в 15 км. Сундбю отметил, что сейчас находится далеко не в лучшей форме, что помогает ему здраво оценивать свои силы и возможности, однако он продолжает усиленную подготовку к чемпионату мира.

«Ментально я чувствую, что способен на это. Я же настолько тупой, что думаю, что могу взять медаль», — заявил норвежец.

Ранее сообщалось, что Легков в шутку пригрозил лыжникам сборной России.