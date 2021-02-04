Загитова и Медведева называли сильные качества друг друга
Виктория Алексеева
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Именитые российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева называли сильнейшие качества друг друга.
Спортсменки посетили программу «Вечерний Ургант» на Первом канале перед стартом командного турнира, который пройдет в Москве с 5 по 7 февраля. Загитова и Медведева выступят в роли капитанов команд.
Загитова отметила, что сильнейший элемент Медведевой — сальхов, а также добавила, что она всегда идет до конца и борется.
«Алина умеет очень много работать, не останавливаясь. Прям много. Идти, прыгать. Если не получается — еще и еще, через преодоление», — отметила в свою очередь Медведева.
Ранее сообщалось, что Алена Косторная готовится выступить в Финале Кубка России.