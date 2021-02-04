«Аякс» не смог включить игрока на плей-офф Лиги Европы из-за технической ошибки

Амстердамский «Аякс» на смог включить футболиста Себастьяна Алле на плей-офф Лиги Европы из-за технической ошибки.

«Это очень раздражает. Алле был в списке, но это административная ошибка. Что-то пошло не так с компьютером. Галочка включить и выключить», — сказал главный тренер Эрик тен Хаг в интервью ВВС Sport.



В матче 1/16 финала «Аякс» сыграет с французским «Лиллем».

Ранее Александр Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч с «Интером».