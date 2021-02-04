«Аякс» не смог включить игрока на плей-офф Лиги Европы из-за технической ошибки
Андрей Черников
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Амстердамский «Аякс» на смог включить футболиста Себастьяна Алле на плей-офф Лиги Европы из-за технической ошибки.
«Это очень раздражает. Алле был в списке, но это административная ошибка. Что-то пошло не так с компьютером. Галочка включить и выключить», — сказал главный тренер Эрик тен Хаг в интервью ВВС Sport.
В матче 1/16 финала «Аякс» сыграет с французским «Лиллем».
Ранее Александр Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч с «Интером».