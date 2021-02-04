России предрекли второе место по количеству медалей на ОИ

России предрекли второе место по количеству медалей на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. Такой прогноз приводит Gracenote.

Отмечается, что россияне выиграют 6 золотых, 13 серебряных и 15 бронзовых медалей. Первое место по этому показателю займет Норвегия.



По количеству золотых медалей Россия займет шестое место. В тройку по этому показателю войдут Норвегия, Германия и США .

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