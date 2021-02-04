Семак рассказал о состоянии здоровья Азмуна

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии здоровья игрока команды Сердара Азмуна, передает сайт сине-бело-голубых.

«К сожалению, пока он не тренируется с командой. Он занимается индивидуально и находится на стадии лечения. Сложно сказать, когда он начнет тренироваться с командой или на футбольном поле», — сказал Семак.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» занимает первое место, набрав 41 очко.



Ранее «Зенит» в товарищеском матче обыграл «Ноа».