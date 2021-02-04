Российская фигуристка Алена Косторная готовится выступить в Финале Кубка России, передает РИА «Новости».

«У нас впереди Финал Кубка России, и мы с Аленой готовимся к нему. Нам нужно отобраться на чемпионат мира. Для нас это будет одним из важнейших стартов перед чемпионатом мира», — сказал тренер спортсменки Евгений Плющенко.



Напомним, сроки проведения турнира еще не определена. Известно, что он пройдет в Москве.

Ранее сообщалось о том, что Косторная пропустит командный турнир.