Косторная готовится выступить в Финале Кубка России
Андрей Черников
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Российская фигуристка Алена Косторная готовится выступить в Финале Кубка России, передает РИА «Новости».
«У нас впереди Финал Кубка России, и мы с Аленой готовимся к нему. Нам нужно отобраться на чемпионат мира. Для нас это будет одним из важнейших стартов перед чемпионатом мира», — сказал тренер спортсменки Евгений Плющенко.
Напомним, сроки проведения турнира еще не определена. Известно, что он пройдет в Москве.
Ранее сообщалось о том, что Косторная пропустит командный турнир.