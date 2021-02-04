Самоделкина поделилась впечатлениями от своего выступления на ЧР среди юниоров

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Фигуристка Софья Самоделкина поделилась впечатлениями от своего выступления на чемпионате России среди юниоров, передает Sport24.

Спортсменка не смогла попасть в тройку призеров, заняв четвертое место.

«На 60 процентов довольна, на 40 — нет. Не все получилось в обеих программах. Будем работать над стабильностью», — сказала Самоделкина.

Ранее Евгений Семененко стал победителем юниорского чемпионата России.