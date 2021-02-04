Самоделкина поделилась впечатлениями от своего выступления на ЧР среди юниоров

Фигуристка Софья Самоделкина поделилась впечатлениями от своего выступления на чемпионате России среди юниоров, передает Sport24.

Спортсменка не смогла попасть в тройку призеров, заняв четвертое место.



«На 60 процентов довольна, на 40 — нет. Не все получилось в обеих программах. Будем работать над стабильностью», — сказала Самоделкина.

Ранее Евгений Семененко стал победителем юниорского чемпионата России.