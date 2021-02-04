Боец UFC Валиев оценил вероятность боя с братом Хабиба

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тимур Валиев оценил вероятность боя с братом Хабиба Нурмагомедова Умаром, передает Sport24.

«Меньше всего хочется драться с ним, и с пацанами, с которыми ты дружишь. Если дойдет до того, что мы приблизимся к поясу, там уже решим, как и что будет», — сказал Валиев.



Напомним, в ночь с 6 но 7 февраля Валиев проведет поединок против американца Мартина Дэя.

Ранее боец UFC Мераб Двалишвили нырнул в прорубь и разбил голову.