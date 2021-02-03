Авербух назвал фавориток произвольной программы ЧР среди юниоров
Антон Борисов
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Серебряный призер Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух назвал фавориток произвольной программы чемпионата России среди юниоров.
По мнению экс-фигуриста, благодаря элементам «ультра-си» Софья Акатьева и Софья Самоделкина имеют преимущество перед соперницами.
«Хотя и Петросян мне очень нравится, нравится ее катание. Тут можно еще раз поздравить школу «Хрустального» с тем, что все новые и новые таланты рождаются», – цитирует Авербуха «Чемпионат.com».
Произвольную программу юниорки покажут 4 февраля.
Ранее сообщалось, что фигуристка Софья Муравьева лидирует после короткой программы на чемпионате России среди юниоров.