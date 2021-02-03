Авербух назвал фавориток произвольной программы ЧР среди юниоров

Серебряный призер Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух назвал фавориток произвольной программы чемпионата России среди юниоров.

По мнению экс-фигуриста, благодаря элементам «ультра-си» Софья Акатьева и Софья Самоделкина имеют преимущество перед соперницами.

«Хотя и Петросян мне очень нравится, нравится ее катание. Тут можно еще раз поздравить школу «Хрустального» с тем, что все новые и новые таланты рождаются», – цитирует Авербуха «Чемпионат.com».

Произвольную программу юниорки покажут 4 февраля.

Ранее сообщалось, что фигуристка Софья Муравьева лидирует после короткой программы на чемпионате России среди юниоров.