«Ростов» объявил о переходе воспитанника «Локомотива»

«Ростов» объявил о переходе нападающего молодежной команды московского «Локомотива» Максима Турищева.

Соглашение с 18-летним игроком рассчитано на 4,5 года.

«Мы приветствуем Максима Турищева в «Ростове» и желаем ему яркой игры в желто-синей футболке!» — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте команды.

В нынешнем сезоне футболист провел десять матчей за молодежную команду «Локомотива». В его активе пять забитых мячей.

Ранее сообщалось, что «Ростов» отказался продавать полузащитника Матиаса Норманна за €15 млн.