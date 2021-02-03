«Ростов» объявил о переходе воспитанника «Локомотива»
Антон Борисов
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«Ростов» объявил о переходе нападающего молодежной команды московского «Локомотива» Максима Турищева.
Соглашение с 18-летним игроком рассчитано на 4,5 года.
«Мы приветствуем Максима Турищева в «Ростове» и желаем ему яркой игры в желто-синей футболке!» — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте команды.
В нынешнем сезоне футболист провел десять матчей за молодежную команду «Локомотива». В его активе пять забитых мячей.
Ранее сообщалось, что «Ростов» отказался продавать полузащитника Матиаса Норманна за €15 млн.