Фигуристка Жилина сорвала тройной аксель на ЧР в Красноярске

Вероника Жилина сорвала тройной аксель во время выступления в короткой программе на чемпионате России среди юниоров, который в эти дни проходит в Красноярске.

Спортсменка должна была выполнить тройной аксель в каскаде с тройным тулупом, однако из-за падения не смогла исполнить его.

За свое выступление воспитанница Евгения Плющенко заработала 58,91 балла.

Ранее сообщалось, что двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков будет судить прыжковый турнир в Москве.