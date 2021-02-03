Комментатор «Матч ТВ» поделился мнением о приговоре Навальному

Комментатор федерального телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян поделился мнением о приговоре Алексею Навальному.

«Никогда не был поклонником Алексея Навального как политика — хотя всегда с интересом слежу за его расследованиями.

Но то, что произошло сегодня - печально и грустно», — написал Арустамян в своем Twitter.

Напомним, что 2 февраля суд заменил условный срок Навальному реальным, назначив ему 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Навальному осталось отбыть в заключении два года и восемь месяцев, поскольку десять месяцев он пробыл под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что Василий Березуцкий прокомментировал приговор Навальному.