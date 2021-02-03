Вратарь «Спартака» Максименко отреагировал на интерес «Вест Хэма»

Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко отреагировал на интерес лондонского «Вест Хэма».

По его словам, в данный момент он не собирается уходить из стана красно-белых.

«Я узнал о «Вест Хэме» из интернета. Со мной лично никто не связывался. Не хочу загадывать о будущем. Меня в каждом интервью спрашивают про Европу, и каждый раз я отвечаю по-разному.

Больше не буду рассуждать о том, хочу я или не хочу уехать. Я игрок «Спартака» — и мне это нравится, — сказал Максименко в интервью Sport24.

Ранее главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско высказался об общении с россиянами.