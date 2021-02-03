Медведев обыграл Нисикори на турнире ATP Cup
Вадим Балканов
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Российский теннисист Даниил Медведев обыграл Кэя Нисикори на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов ATP Cup.
Четвертая ракетка мира оказался сильнее японского атлета в двухсетовом противостоянии — 6:2, 6:4.
24-летний Медведев сделал девять подач навылет, свершил одну двойную ошибку и выиграл 71% мячей с первой подачи.
Российская команда увеличила преимущество в матчевом противостоянии с Японией — 2:0.
Ранее Андрей Рублев обыграл Есихито Нисиоку на турнире АТР Cup в Австралии.