Тедеско рассказал об ответственности перед сотрудниками «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал об ответственности перед сотрудниками клуба. Об этом сообщает Sports.ru.

По его словам, эти люди не могут напрямую влиять на результат матча, но переживают за команду так же сильно, как и футболисты с тренерами.

«Дома их могут ждать трое детей. Представляете, как они могут вернуться домой, если их уволили из-за плохой игры? Эти люди верят в нас, верят в то, что делают тренеры для игроков, и игроки — для тренеров. Мы не можем их подвести», — сказал Тедеско.

Ранее вратарь «Спартака» Александр Максименко отреагировал на интерес лондонского «Вест Хэма».