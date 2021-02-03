Тренер Хабиба оценил шансы на реванш с Макгрегором и Фергюсоном

Тренер российского бойца Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес оценил шансы на проведение боев-реваншей против ирландца Конора Макгрегора и американца Тони Фергюсона.

Российский спортсмен объявил о завершении карьеры осенью 2020 года. Позднее стала появляться информация, согласно которой Нурмагомедов может вернуться в октагон, однако сам боец это опроверг, заявив, что не заинтересован в проведении боев.

«Этого тоже никогда не случится. Этого не произойдет. Хабибу это не нужно. Он кажется удовлетворенным. И, как я уже сказал, я думаю, что единственное, что его может заинтересовать — это то, чего хотел его отец, это бой с Жоржем Сен-Пьером», — цитирует Мендеса MMA Fighting со ссылкой на Youtube-канал Submission Radio.

Ранее сообщалось, что менеджер удалил сообщение о бое Хабиба с Сен-Пьером.