Тест игрока «Барселоны» на COVID-19 давал положительный результат 26 раз

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто долгое время не мог вылечиться от коронавирусной инфекции.

Тест футболиста на коронавирус показал положительный результат 26 раз подряд. Об этом проинформировал журналист Хавьер Кампос в эфире спортивного канала Esport3 на каталонском телевидении.

О заболевании Роберто стало известно 2 декабря. Он лечился несколько недель, только недавно было объявлено, что футболист полностью здоров.

В нынешнем сезона защитник сыграл в 11 матчах, забил один мяч и сделал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Барселона» заработала на Месси €619 млн с 2017 года.