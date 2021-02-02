Авербух назвал плюс прыжкового турнира по фигурному катанию

Призер Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух назвал преимущество предстоящего прыжкового турнира по фигурному катанию, передает Sport24.

По мнению экс-спортсмена, турнир покажет возможности фигуристов, которые не могут исполнять большое количество прыжков в одной программе.

«А этот турнир покажет большие возможности фигуристов, которые способны исполнять такие прыжки. Более того, многие фигуристы не могут выполнить в программе большое количество тройных и четверных, а когда стоит вопрос сольных прыжков – могут», — заявил Авербух.

2 февраля стало известно, что команда девушек, в состав которой вошли Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева, будет противостоять команде мужчин, за которую выступят Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Михаил Коляда и Андрей Мозалев.

Ранее сообщалось, что Авербух назвал единственную проблему Жилиной.