«Вулверхэмптон» обыграл «Арсенал в матче АПЛ
Андрей Черников
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«Вулверхэмптон» обыграл «Арсенал» в матче Английской премьер-лиги (АПЛ).
Встреча завершилась со счетом 2:1.
В составе победителей отличились Рубен Невеш и Жоау Моутинью. За «канониров» точным ударом отметился Николя Пепе. Стоит отметить, что красные карточки получили игроки «канониров» Давид Луис и Бернд Лено.
АПЛ. 22-й тур
«Вулверхэмптон» — «Арсенал» — 2:1
Голы: 0:1 — Пепе, 32 (п); 1:1 — Невеш, 45; 2:1 — Моутинью, 49.
Ранее защитник «Арсенала» Шкодран Мустафи перешел в «Шальке».