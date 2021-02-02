Фигурист Алиев назвал главную цель на командный турнир

Фигурист Дмитрий Алиев поделился ожиданиями от командного турнира, который пройдет с 5 по 7 февраля в Москве, передает «Олимпийский канал».

«Цель на ближайший, командный турнир — попробовать вернуть себя на лед. Хочется вернуть того сильного Димку, который может бороться и показывать хорошее катание», — сказал Алиев.

Напомним, Алиев является чемпионом Европы 2020 года.

Ранее Алексей Ягудин поделился ожиданиями от прыжкового турнира.