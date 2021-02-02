Авербух назвал единственную проблему Жилиной
Андрей Черников
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Экс-фигурист Илья Авербух назвал единственную проблему Вероники Жилиной, передает «Чемпионат.com».
Напомним, Авербух был наставником спортсменки в проекте «Ледниковый период. Дети».
«Единственное, с чем у нее были проблемы — стабильные выступления. Главное, чтобы она умела бороться со своими нервами и могла показывать все, что запланировала. У нее колоссальные возможности», — сказал Авербух.
Ранее Авербух поделился ожиданиями от прыжкового турнира на Кубке Первого канала.