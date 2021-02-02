Авербух назвал единственную проблему Жилиной

Экс-фигурист Илья Авербух назвал единственную проблему Вероники Жилиной, передает «Чемпионат.com».

Напомним, Авербух был наставником спортсменки в проекте «Ледниковый период. Дети».

«Единственное, с чем у нее были проблемы — стабильные выступления. Главное, чтобы она умела бороться со своими нервами и могла показывать все, что запланировала. У нее колоссальные возможности», — сказал Авербух.



Ранее Авербух поделился ожиданиями от прыжкового турнира на Кубке Первого канала.