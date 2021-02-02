WADA отказалось оспаривать решение CAS по делу против РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отказалось оспаривать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу против Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

На сайте WADA говорится, что в организации убеждены, что апелляция не принесла бы никакой пользы, и решило воздержаться от нее. Также отмечается, что WADA разочаровано тем, что комиссия CAS решила не добиваться того, чтобы ситуация имела те последствия, которых добивалось WADA.

Напомним в декабре 2020 года Россия была отстранена от международных соревнований на два года, хотя WADA добивалось четырехлетней дисквалификации.

Ранее были названы сроки согласования состава сборной России по биатлону на чемпионат мира.