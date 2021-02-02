WADA отказалось оспаривать решение CAS по делу против РУСАДА
Андрей Черников
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отказалось оспаривать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу против Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
На сайте WADA говорится, что в организации убеждены, что апелляция не принесла бы никакой пользы, и решило воздержаться от нее. Также отмечается, что WADA разочаровано тем, что комиссия CAS решила не добиваться того, чтобы ситуация имела те последствия, которых добивалось WADA.
Напомним в декабре 2020 года Россия была отстранена от международных соревнований на два года, хотя WADA добивалось четырехлетней дисквалификации.
Ранее были названы сроки согласования состава сборной России по биатлону на чемпионат мира.