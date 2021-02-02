Погба признан лучшим игроком «МЮ» в январе

Футболист английского »Манчестер Юнайтед» Поль Погба признан лучшим игроком клуба в январе, передает пресс-служба команды в Twitter.



Стоит отметить, что в прошлом месяце француз забил два мяча и отдал одну результативную передачу.



Также на награду претендовали Люк Шоу и Гарри Магуайр.

Ранее «Манчестер Юнайтед» отдал Джесси Лингарда в аренду в «Вест Хэм».