Погба признан лучшим игроком «МЮ» в январе
Харитон Сергеев
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Футболист английского »Манчестер Юнайтед» Поль Погба признан лучшим игроком клуба в январе, передает пресс-служба команды в Twitter.
Стоит отметить, что в прошлом месяце француз забил два мяча и отдал одну результативную передачу.
Также на награду претендовали Люк Шоу и Гарри Магуайр.
Ранее «Манчестер Юнайтед» отдал Джесси Лингарда в аренду в «Вест Хэм».
�������� ���������� ��— Manchester United (@ManUtd) February 2, 2021
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Presenting the #MUFC star man in January! �� pic.twitter.com/vgAGVl9Gbl