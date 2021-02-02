Третьяк объяснил решение ИИХФ провести ЧМ по хоккею в Латвии

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк объяснил решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) провести чемпионат мира 2021 года в Латвии, передает РИА «Новости».

Третьяк отметил, что надо проводить турнир в одном месте, потому что переезды — это дополнительные риски для команд, а безопасность спортсменов — на первом месте.



Также Третьяк сказал, что решение по этому вопросу было единогласным.

Ранее Рене Фазель ответил на вопрос о допуске зрителей на ЧМ 2021 года.