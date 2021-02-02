Свищев оценил решение ИИХФ провести все матчи ЧМ по хоккею в Латвии

Член комитета Государственной Думы Российской Федерации по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев оценил решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) провести все матчи чемпионата мира в Риге, передает «Чемпионат.com».

«С одной стороны, это почетно для любой страны, но я не знаю, как можно за столь короткое время справиться и провести такие соревнования. Надеюсь, им это удастся», — сказал Свищев.

Также Свищев отметил, что сейчас много сложностей, начиная с пропускной способности Латвии, готовности стадионов, возможностей в условиях ограничений, связанных с коронавирусом.



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