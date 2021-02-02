Фазель ответил на вопрос о допуске зрителей на ЧМ 2021 года

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) рассказал о том, что на матчи чемпионата мира 2021 года, который пройдет в Риге, могут быть допущены зрители, передает ТАСС.

«Вопрос зрителей будет решаться правительством Латвии. Мы посмотрим, какая будет ситуация. В каждой стране сейчас свои ограничения. Может быть, будет 20 процентов, а, может, 75 от вместимости арены», — сказал Фазель.

Также Фазель не исключил, что турнир может пройти без зрителей.



Чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня.

Ранее в Белоруссии ответили на вопрос о возможном бойкоте ЧМ в Латвии.