Шлеменко планирует провести следующий бой с иностранцем

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Александр Шлеменко заявил о том, что планирует провести следующий бой против иностранца, передает RT.

«Уже есть устные договоренности, осталось подписать контракт. Скорее всего, встречусь с иностранцем. Пока не знаю, состоится ли бой России или нет. Думаю, не в UFC, но всякое может быть», — заявил Шлеменко.

В прошлом поединке Шлеменко одолел американца Дэвида Бранча.



Ранее сообщалось о том, что Магомед Исмаилов может провести бой против Шлеменко в случае победы над Владимиром Минеевым.