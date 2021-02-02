В Белоруссии ответили на вопрос о возможном бойкоте ЧМ в Латвии

Сборная Белоруссии по хоккею не будет бойкотировать чемпионат мира по хоккею 2021 года, который пройдет в Латвии, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея Белоруссии.

Напомним, турнир должен был состояться в Риге и Минске, но столица Белоруссии была лишена права принять у себя матчи мирового первенства из-за политической ситуации в стране.

«Как мы ранее говорили, мы готовимся выступать на чемпионате мира. Наше мнение, что сборная должна играть на чемпионате в Латвии», — заявили в пресс-службе.



Ранее Александр Кожевников раскритиковал решение о переносе всех игр ЧМ по хоккею в Латвию.