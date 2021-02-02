Кожевников раскритиковал решение о переносе всех игр ЧМ по хоккею в Латвию

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников раскритиковал решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) о переносе всех игр чемпионата мира по хоккею 2021 года в Латвию, передает Sport24.

«Это бред. Кроме одного дворца у них ничего нет. Дай бог, чтобы провели нормально, но они не готовы по большому счету. Будет очень много проблем с теми же автобусами и перемещениями», — сказал Кожевников.

Напомним, турнир должен был состояться в Риге и Минске, но столица Белоруссии была лишена права принять у себя матчи мирового первенства из-за политической ситуации в стране.

Ранее стало известно о том, что все матчи чемпионата мира по хоккею 2021 года пройдут в Риге.