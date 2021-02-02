Адвокат высказался о сыне Плющенко

Адвокат Александр Добровинский прокомментировал скандальную статью, в которой утверждалось, что у сына экс-фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александра диагностирован синдром Аспергера, передает «Пятый канал».

«Там затронут еще маленький ребенок, понимаете? Саше семь лет. Я его хорошо знаю. Мстили родителям на самом деле, а использовали беззащитного маленького человека», — сказал Добровинский.

Стоит отметить, что публикация нанесла ребенку психотравму, из-за которой он замкнулся в себе.

Ранее сыну Плющенко назначили судебно-психиатрическую экспертизу.