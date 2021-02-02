Слуцкий высказался о возвращении Промеса в «Спартак»

Наставник казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о возможном возвращении игрока амстердамского «Аякса» Квинси Промеса в московский «Спартак», передает «Чемпионат.com».

«Я не очень верю, что игрок такого уровня может растерять свои качества. Если у него не будет проблем с мотивацией, для нашего чемпионата это большой трансфер», — сказал Слуцкий.



Напомним, Промес выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год.

Ранее Промес опубликовал загадочный пост в Instagram.