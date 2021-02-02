Стало известно место проведения ЧМ по хоккею 2021 года

Все матчи чемпионата мира по хоккею 2021 года пройдут в Латвии, сообщает сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Напомним, турнир должен был состояться в Риге и Минске, но столица Белоруссии была лишена права принять у себя матчи мирового первенства из-за политической ситуации в стране.

«Я хотел бы поблагодарить Данию и Словакию за их готовность провести турнир. Мы посчитали, что проведение всего турнира в одной стране позволит нам проявить гибкость», — сказал президент ИИХФ Рене Фазель.

Также Фазель не исключил того, что на матчи могут быть допущены болельщики.

Ранее ИИХФ отказалась рассматривать заявку Литвы на проведение ЧМ-2021.