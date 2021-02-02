Наставник «Реала» Зидан вылечился от коронавируса
Андрей Черников
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Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан вылечился от коронавируса, сообщает Twitter «королевского клуба».
Отмечается, что 2 февраля француз провел свою первую тренировку после выздоровления.
Напомним, о том, что Зидан заразился COVID-19 стало известно 22 января.
Ранее президент «Реала» Флорентино Перес заразился коронавирусом.
⚽��️ Zidane se reincorpora a los entrenamientos en la primera sesión de la semana. #RMCity | #HalaMadrid pic.twitter.com/wsGsYNX6d2— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 2, 2021