Наставник «Реала» Зидан вылечился от коронавируса

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Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан вылечился от коронавируса, сообщает Twitter «королевского клуба».

Отмечается, что 2 февраля француз провел свою первую тренировку после выздоровления.

Напомним, о том, что Зидан заразился COVID-19 стало известно 22 января.

Ранее президент «Реала» Флорентино Перес заразился коронавирусом.