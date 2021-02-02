Футболист «Спартака» Глушенков прибыл в «Химки» на медосмотр
Андрей Черников
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Хавбек московского «Спартака» Максим Глушенков прибыл в подмосковные «Химки» для прохождения медосмотра, передает РИА «Новости».
«Глушенков прибыл в расположение «Химок» для прохождения медосмотра. Вероятно, что клубы оформят арендное соглашение», — заявил глава департамента по связям с общественностью москвичей Антон Фетисов.
В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» занимают 11 место, набрав 25 очков.
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