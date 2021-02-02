В «Спартаке» рассказали о будущем Мозеса
Андрей Черников
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Директор по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов рассказал о будущем Виктора Мозеса в московском клубе, передает «СЭ».
Напомним, нигериец был взят в аренду у лондонского «Челси» до конце текущего сезона.
«Пока мы не обсуждали возможный выкуп Мозеса. По нему будет решать главный тренер. Сейчас рано об этом говорить. Вопрос о выкупе будем поднимать уже только в конце сезона», — сказал Фетисов.
Ранее Массимо Каррера высказался о возможном возвращении Квинси Промеса в «Спартак».