Глушаков сравнил «Спартак» с «Санта-Барбарой»

Футболист подмосковных «Химок» Денис Глушаков сравнил московский «Спартак» с «Санта-Барбарой».

«Я слежу за «Спартаком». Там постоянно «Санта-Барбара», интриги, слухи. Российскому футболу было бы скучно без красно-белых. Когда новость выходит — сразу шум, гам вокруг команды», — передает слова Глушакова «Матч ТВ».



Также Глушаков отметил, что стабильность в команде настанет, когда владелец москвичей Леонид Федун «возьмет шашку и пойдет рубить все».

Ранее Глушаков раскрыл детали подписания контракта с «Химками»