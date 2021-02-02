Боксер умер после нокаута

Пакистанский боксер Мухаммад Аслам Хан скончался после благотворительного поединка против соотечественника Вали Хан Тарина, сообщает The Sun.

По информации издания, после нокаута 27-летний спортсмен был госпитализирован в больницу в Карачи, однако врачам не удалось его спасти. Причиной смерти стали внутренние травмы, полученные во время боя.

Отмечается, что организаторы поединка пренебрегли требованиями безопасности. В частности, на мероприятии не было медицинского работника.

Ранее сообщалось, что дважды победивший рак боксер умер после удара во время спарринга.