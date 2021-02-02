Президент «Реала» заразился коронавирусом
Антон Борисов
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Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте «королевского клуба».
«Футбольный клуб «Реал» сообщает, что наш президент Флорентино Перес сдал положительный результат теста на COVID-19. У него нет никаких симптомов», — говорится в заявлении.
Перес руководил испанским клубом с 2000 года, однако после неудач «Реала» в 2006-м он покинул пост. Функционер вернулся на прежнюю должность в 2009 году.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заразился коронавирусом.