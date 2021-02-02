Тарасова поделилась ожиданиями от прыжкового фестиваля на командном турнире

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о прыжковом турнире на командных соревнованиях по фигурному катанию.

2 февраля стало известно, что команда девушек, в состав которой вошли Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева, будет противостоять команде мужчин, за которую выступят Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Михаил Коляда и Андрей Мозалев.

«Насколько сложно будет участникам сделать каскад из пяти прыжков — мы посмотрим. Они согласились на участие в турнире, значит, готовы.

Вы знаете, я не гадалка, чтобы предсказывать, кто может начать с четверного, но я бы начала. А так, все, кто участвует, могут показать зрелище. Будем живы — будем смотреть», — цитирует Тарасову Sport24.

Турнир пройдет в Москве на арене «Мегаспорт» с 5 по 7 февраля.

Ранее стал известен формат прыжкового турнира на Кубке Первого канала.