Укравший клюшку у Ковальчука канадец продолжит карьеру в Швеции

Канадский защитник Джордан Мюррэй подписал контракт со шведским клубом ХВ-71, сообщается на официальном сайте хоккейной команды.

Отмечается, что соглашение рассчитано до конца сезона.

1 февраля стало известно, что Мюррэй украл клюшку у форварда омского «Авангарда» Ильи Ковальчука перед матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). После инцидента рижское «Динамо» расторгло контракт с игроком.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ Мюррэй принял участие в 11 матчах, в которых набрал 7 (1+6) очков.

Ранее сообщалось, что гол Ковальчука помог «Авангарду» прервать победную серию ярославского «Локомотива».