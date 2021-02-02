Опубликованы новые подробности контракта Месси с «Барселоной»

Издание El Mundo опубликовало новые детали контракта нападающего Лионеля Месси с «Барселоной».

Согласно информации газеты, аргентинец по условиям соглашения должен был «интегрироваться в каталанские общество и культуру». В частности, спортсмен должен изучать каталанского языка. Испанское издание отмечает, что за время выступления за сине-гранатовых футболист ни разу публично не говорил по-каталански.

Также в контракте Месси есть пункт, согласно которому он может покинуть клуб без выплаты €700 млн за расторжение контракта, если Каталония обретет независимость.

31 января El Mundo обнародовало детали контракта аргентинца с «Барселоной», согласно которым за четыре года нападающий получит €555 млн.

Ранее сообщалось, что Месси трижды нарушил условия контракта.