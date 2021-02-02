Российские лыжники выступят на чемпионате мира под флагом ОКР

Глава Ассоциации лыжных видов спорта России Елена Вяльбе заявила, что российские спортсмены выступят на чемпионате мира 2021 года под флагом Олимпийского комитета России (ОКР).

Соревнования будут проведены по горнолыжному спорту, лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью, сноуборду и фристайлу.

«Все сборные России из Ассоциации лыжных видов спорта России будут выступать на предстоящих чемпионатах мира под названием RSF — Russian Ski Federation. Утвержден флаг Олимпийского комитета России», — цитирует Вяльбе РИА «Новости».

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет с 23 февраля по 7 марта 2021 года в немецком Оберстдорфе.

Ранее сообщалось, что российская лыжница Наталья Непряева перенесла операцию на руке.