Стал известен формат прыжкового турнира на Кубке Первого канала

Стал известен формат прыжкового турнира на командных соревнованиях по фигурному катанию.

Как сообщает РИА «Новости», команда девушек, в состав которой вошли Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева, будет противостоять команде мужчин, за которую выступят Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Михаил Коляда и Андрей Мозалев.

В первом раунде каждая команда делает четыре разных прыжка, по договоренности, кто какой элемент исполняет. Во втором каждый фигурист делает свой самый сложный прыжок. В третьем раунде участники делают каскад из пяти прыжков.

Оценивать элементы будут по действующей на официальных соревнованиях системе Международного союза конькобежцев (ISU).

В Кубке Первого канала примут участие представители мужского и женского одиночного катания, парного катания и танцев на льду. Капитанами команд станут олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная победительница первенств мира Евгения Медведева.

Турнир пройдет в Москве на арене «Мегаспорт» с 5 по 7 февраля.

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова станет судьей прыжкового турнира на Кубке Первого канала.