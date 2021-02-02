Игрок «Зенита» Малком по-русски заявил о желании вернуться домой

Нападающий петербургского «Зенита» Малком заявил, что хочет вернуться домой.

В настоящее время сине-бело-голубые проводят второй зимний сбор в Дубае.

«Я хочу домой», — заявил по-русски бразилец в ролике, опубликованном на странице команды в Twitter.

«Малком соскучился по Петербургу», — подписала видео пресс-служба петербургской команды.

В нынешнем сезоне форвард принял участие в 15 матчах, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее «Зенит» отреагировал на долг «Барселоне» по трансферу Малкома.