Леброн Джеймс высказался о перепалке с болельщицей во время матча

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о конфликте со зрительницей во время матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против «Атланты Хоукс».

Во время четвертой четверти встречи, прошедшей в Атланте, женщина несколько раз что-то выкрикнула в адрес баскетболиста, после чего между ними началась перепалка. Арбитрам пришлось на некоторое время остановить игру. После работники арены вывели женщину и ее мужа из зала.

Джеймс заявил, что рад возвращению болельщиков на стадионы и возможностью взаимодействовать с ними.

«Не думаю, что решение удалить их с игры было оправданным. Между двумя взрослыми мужчинами произошел спор. Он высказался, я высказался, а затем кто-то другой вступил в спор и тоже что-то сказал. Не думаю, что их нужно было выгонять, но, вероятно, все могло продолжиться, и тогда матч больше не походил бы на игру, поэтому судьи сделали то, что должны были», — цитирует Джеймса CBS Sports.

Ранее вступившая в перепалку с баскетболистом женщина объяснила свое поведение.

Refs stopped the game in Atlanta after Lebron James got into a verbal altercation with two women on the sidelines.



The two women were escorted to the exits afterward.pic.twitter.com/qpk25ODFz6