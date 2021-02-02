Глава СБР объяснил вызов Халили и Гараничева в сборную на ЧМ

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров объяснил включение Карима Халили и Евгения Гараничева в состав сборной на чемпионат мира.

«Халили умеет стрелять, он прогрессирует, мы знаем его нагрузки. Мы думаем о будущем, как его дальше вести, тренировать и нагружать. У Евгения было сложное начало сезона по разным причинам, он подпал под карантин. Мы рассматриваем его на индивидуальную гонку на чемпионате мира», — цитирует Майгурова «Матч ТВ».

На прошедшем чемпионате Европы по биатлону Халили взял серебро в спринте, а Гараничев занял третье место в сингл-миксте.

Чемпионат мира пройдет с 10 по 21 февраля в словенской Поклюке.

Ранее тренер Александра Логинова дал совет спортсмену перед мировым первенством.